急速に発達している低気圧の影響で、北海道では記録的な暴風を観測していて、15日は北日本を中心に暴風雪にも警戒が必要です。急速に発達している低気圧の影響で、北日本や北陸では台風並みの暴風となっていて、北海道・えりも岬では最大瞬間風速45.1メートルとなっています。また、北海道では雪も強く、6時間で北海道・帯広市では36cm、釧路市では14cmなどの雪が降っています。15日朝にかけて雪がピークとなる見込みです。予想さ