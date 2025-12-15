ボートレースからつの「ＢＴＳみやき開設１６周年記念」は１４日も開幕した。瀬川大地（１９＝山口）は前半２Ｒ、３号艇で４着。後半７Ｒは単騎ガマシの６コースからコンマ０８のトップタイとなるスタートを決め、一気に内５艇をのみ込んで白星を奪取した。レース後は「スタートと展開ですね」と笑顔で快勝劇を振り返った。舟足も「前検よりは直線とか上向いていた。今節は心機一転であまり考え過ぎずに行っている」と上向い