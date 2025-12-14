配信中の超大作ドラマ『イクサガミ』でヒロインを務める女優の藤〓ゆみあが14日、ファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』(東京ニュース通信社）の発売記念イベント前に会見を開いた。自身初の写真集について、撮影地のギリシャでのエピソードなどを語った。 所属事務所名と同じギリシャ・メテオラで撮影された本作は、大人びた姿から等身大のあどけない表情まで、”今”の藤〓さんを詰め込ログインして続きを読むThe post