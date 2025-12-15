原子力発電所に関する情報です。北陸電力によりますと、志賀原子力発電所のある石川県の志賀町では震度4を観測しましたが、1、2号機ともに定期検査のため停止中で、現在、異常はないということです。発電所では、外部電源が確保されていて、1、2号機の使用済燃料貯蔵プールの冷却機能に問題はないと明らかにしました。貯蔵プールの水位や温度にも異常が見られず、燃料が破損するおそれはないということです。また、周辺の放射線量