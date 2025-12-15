14日午後、福岡市の商業施設と隣接するドーム球場で、男女2人が男に刃物のようなもので刺されました。刺した男は逃走していて、警察は殺人未遂事件として行方を追っています。警察によりますと、14日午後5時ごろ、福岡市中央区地行浜の商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」の1階エスカレーター付近で、27歳の会社員の女性が男に刃物のようなもので背中を刺されました。目撃者「（女性が）倒れている姿は見ました。入り口付近でうつぶせ