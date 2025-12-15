2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。「あっぱれやったな、蔦重！」幻となった＜治済へのかたき討ち＞とは？蔦重の最期を聞いて横浜流星が呟いたこととは？蔦重がしたことは結局…脚本・森下佳子が語る『べらぼう』裏側大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が最終回を迎えた14日、都内でパブリックビューイングとトークイベントが行われました。会場には「べらぼう紀行」でナレーションを務めた鈴木奈