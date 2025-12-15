愛知県岡崎市で14日夕方、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察などよりますと、14日午後4時ごろ、岡崎市福岡町の会社役員・大前浩二さん(54)の住宅で、「煙と火が出ている」などと隣に住む女性から消防に通報がありました。消防車など11台が駆け付け、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建て住宅が全焼し、1階部分から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。この家