警察車両の赤色灯14日午後9時5分ごろ、宮崎市清水の2階建て住宅で「2階から炎と煙が出ている」と近くにいた人から119番があった。宮崎市消防局によると、現場から成人の男女2人が意識不明の状態で搬送された。宮崎県警によると、住人の夫婦と連絡が取れていないといい、火災に巻き込まれた可能性があるとみて調べている。現場はJR宮崎駅の西約1キロの住宅が並ぶ地域。