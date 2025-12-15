[12.14 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè16Àá ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 2-0 ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ï14Æü¤ËÂè16Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£DFÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÈÄÁÒ¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤Ç¡¢¾åÅÄ¤Ï4-3-3¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢ÅÏÊÕ¤â4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤òÌ³¤á¤¿¡£Á°Àá4¥´¡¼¥ë