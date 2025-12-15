[12.14 プレミアリーグ第16節](Gtech Community Stadium)※25:30開始<出場メンバー>[ブレントフォード]先発GK 1 クィービーン・ケレハーDF 2 アーロン・ヒッキーDF 4 セップ・ファン・デン・ベルフDF 22 ネイサン・コリンズDF 33 マイケル・カヨデMF 6 ジョーダン・ヘンダーソンMF 8 マティアス・イェンセンMF 19 ダンゴ・ワッタラMF 23 キーン・ルイス・ポッターMF 27 ビタリー・ヤネルトFW 9 イゴーリ・チアゴ控えGK 12 ハ