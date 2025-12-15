ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は14日、スイスのダボスで10キロフリーが行われ、女子は小林千佳（長野日野自動車）がトップと2分1秒3遅れの40位だった。本田千佳（秋田県スポーツ協会）が49位、土屋正恵（弘果）が56位。男子は山崎大翔（となみ衛星通信テレビ）が47位、馬場直人（中野土建）が55位、広瀬崚（T.A.C）が69位、笠原将（炭平ク）が79位だった。女子はカロリネ・シンプソンラルセン、男子はアイ