ボートレース徳山のＧIII「レノファ山口カップ」は１４日、予選２日目が行われた。?イクメン?レーサーの百武翔（３２＝佐賀）は６Ｒで３コースまくり、１０Ｒでイン逃げを決めて連勝とした。「前半は１Ｍで舟が返ってきた。後半は花田さんがカベになったおかげ。伸び返して伸びが良かったし、出足で進んでいる感じもあった。回ってからの欲しいところがきている。レース足がいい」と好素性１５号機は今節も上位級の動きだ。頑