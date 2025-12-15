NTTドコモのスマホ決済サービス「d払い」に、ドコモの料金プランの支払額や利用できるデータ通信容量が分かる「利用サービス」機能が15日、追加された。合わせて、dポイントが何％の還元を受けられるかも把握できるようになっている。 背景には、多数あるドコモのサービスの可視化してほしいといったユーザーの要望や複数のサービスを組み合わせることでもっとお得になることを