女性のデリケートゾーンの悩みを軽減するために開発された「PlaySデイリー」。スポーツや日常生活で感じる不快感を解消する新しい選択肢として、吸水ショーツが登場しました。おりものや軽い尿漏れにも対応し、肌触りの良さと快適なフィット感を実現。アスリートや部活生にもオススメの、毎日使える吸水ショーツです。 生理日以外の悩みを解消する吸水ショーツ 「PlaySデイリ