気象台は、午前0時14分に、暴風雪警報を北見市北見、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、遠軽町、滝上町、西興部村に発表しました。また波浪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、小清水町、湧別町、興部町、雄武町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・北見市北見、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、遠軽町などに発表 15日00:14時点網走、北見、紋別地方では、暴風雪や大雪に警戒してください。網