前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選が12月14日投開票が行われ、無所属で新人の杉本憲也氏(43)が初当選を果たしました。杉本氏は「変わらない、変わらないと言われた伊東をこれから先は必ず皆さんと一緒に変える、進める」と力強く宣言しました。 【写真を見る】「変わらないと言われた伊東を 止まった市政を必ず変える」伊東市長選に初当選 杉本憲也氏が喜びの声「止まってしまった伊東」を前進させる決意 杉本氏は当選後、「本