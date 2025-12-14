オープニングトーク「※◯▽×□＊※◯▽×□＊※◯▽×□＊※◯▽×□＊」放送はスタートしているのに、ディレクターのカウントも聞かずに喋っていた為、声がちょろっと漏れてしまって状態で始まった第214回目のおかしば。これがおかしばです。「THIS IS OKASHIBA」今週はスペシャルウイーク、気合は入っていますが通常運転の様相です。そんな中で岡田師匠の正式な第一声は「もう始まっとんねん」