オーストラリア東部シドニーのボンダイビーチで14日、ユダヤ教徒を狙った銃撃テロ事件があり、12人が死亡しました。犯人の男2人のうち1人は死亡し、もう1人は警察に拘束されましたが、ケガをしているため病院に搬送されました。オーストラリアの警察当局は、先ほど会見し、シドニーのボンダイビーチで14日、銃撃事件があり12人が死亡したことを明らかにしました。29人が病院に搬送されたということですが、容体については明らかに