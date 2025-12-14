プロ・リーグ 25/26の第18節 ヘントとアントワープの試合が、12月14日21:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントはウィルフリード・カンガ（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）、アブデルハク・カドリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）、ビンセント・ヤンセン（FW）らが先発に名を