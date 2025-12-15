卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日、男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント4ー2で勝利し、悲願の初優勝を飾った。 ■ 2－2から突き放し、初の栄冠 これまでWTTファイナルズで3度の準優勝を経験してきた張本智は、今大会でも安定した強さを発揮。1回戦ではシモン・ゴジ