英語には、一見なんのことかわからない変わった表現が少なくない。今回取り上げる「dog my cats」もそんなイディオムの一つだ。無理やり直訳すれば「私の猫を犬にしろ」とでもなるが、もちろんそんな意味ではない。【こちらも】「地獄の猫にチャンスはない」とは? 猫にまつわる英語イディオム (30)現代の日常会話においてはほぼ使われない古い表現だが、よく使用されていた当時の社会状況を知る手がかりにもなるため紹介したい