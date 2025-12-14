１４日、試合に臨む張本智和。（香港＝新華社記者／呂小煒）【新華社香港12月14日】卓球のWTTファイナルズ香港2025は14日、男子シングルス決勝が行われ、日本の張本智和がスウェーデンのモーレゴードを下し、優勝した。