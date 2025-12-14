俳優・渡辺謙（６６）が１１日、長男で俳優・渡辺大（４１）の舞台を観劇したことが１４日までに分かった。大によると、高校の文化祭以来の「親子参観」だったという。大は大阪・新歌舞伎座で上演中の舞台「醉いどれ天使」（１４日まで）に出演中。「本日のマチネは親子参観でした…高校の文化祭を見に来た以来の参観で、始まる前から変なテンションになってしまいました」と楽屋の前で肩を組んで笑顔の２ショットをアップ。