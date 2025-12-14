2026W杯にて、開催国のアメリカ代表はグループDでパラグアイ、オーストラリア、欧州予選プレイオフ・パスC勝者（トルコ、スロバキア、コソボ、ルーマニア）と同居することが決まった。油断は禁物だが、アメリカにとって悪くない抽選結果だろう。中でもアメリカ代表OBらが喜んだのは、ポット2からオーストラリアを引いたことだ。オーストラリアのFIFAランク26位はポット2に入っていた12チームの中では最も低い。そんな抽選結果を喜