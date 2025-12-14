気象庁＝東京都港区14日午後11時26分ごろ、石川県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は能登半島沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.9と推定される。各地の震度は次の通り。震度4＝志賀香能（石川）▽震度3＝七尾能登島向田、輪島、羽咋旭、中能登（石川）▽震度2＝富山市役所（富山）舳倉島（石川）高山上宝（岐阜）など▽震度1＝上越（新潟）高岡（富山）金沢（石川）福井（福井）