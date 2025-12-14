◇卓球ＷＴＴファイナルズ香港最終日（１４日、中国・香港）男子シングルスで世界ランキング５位の日本男子エース・張本智和（トヨタ自動車）が、初の年間王者に輝いた。準決勝で同２位の林詩棟（りん・しとう、中国）をゲームカウント４―３で撃破。同日の決勝では昨年のパリ五輪銀メダルで同４位のＴ・モーレゴード（スウェーデン）を４―２で退け、悲願を達成した。ファイナルズは世界ツアーのグランドスマッシュに次ぐ