メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年12月14日午後11時26分ごろ、能登半島沖を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 岐阜県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは石川県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．９と推定されます。 岐阜県 【震度2】 高山市 【震度1】 飛騨市 下呂市 白川村 提