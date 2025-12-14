粧美堂のコスメブランド「Meica」から、ひと足早く春の訪れを感じる“さくらの香り”のハンドケアアイテムが登場しました。今回のラインナップはネイルオイルと、香り違いのハンドクリーム3本がセットになった全2アイテム。思わず飾っておきたくなる華やかなパッケージで、乾燥が気になる季節の癒やしケアにぴったりです。可愛らしさと実用性を兼ね備えた新作は、自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです♪ 春を