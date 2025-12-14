ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【ベルリン、キーウ共同】ロシアに侵攻されるウクライナのゼレンスキー大統領は14日、米国が断念を求める北大西洋条約機構（NATO）加盟について、NATOに代わる形で欧米の「安全の保証」が得られれば、加盟を断念する用意があるとの考えを記者団に明らかにした。NATO加盟を悲願としてきたが、欧米諸国の同意がない状況を踏まえ妥協姿勢を示した。米国が主導する和平交渉の進展