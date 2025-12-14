女優の尾碕真花が14日、セカンド写真集『わー!!!』(東京ニュース通信社)の発売記念会見を都内で開いた。 ドラマ『コールミー・バイ・ノーネーム』で連続ドラマ初主演を果たし、7月期には『シンデレラ クロゼット』、『明日はもっと、いい日になる』と2つのドラマに出演するなど、女優として注目を集める尾碕真花さんがセカンド写真集を発売した。カメラマンは映画監督・写真家として活躍する枝優花氏が務めた。2人はドログインして