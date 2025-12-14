穏やかな休日が一転した。14日夕、福岡市中央区の複合商業施設などで男女2人が刺された殺人未遂事件。続々と集まる警察車両の赤色灯が闇夜を照らす。買い物客らは不安げな表情を浮かべ、事件の早期解決を願った。午後6時ごろ。寒風が吹く現場周辺の道路には、約10台のパトカーが列をなした。容疑者の行方を調べるためか、警察犬を連れた警察官の姿もある。女性が被害に遭った複合商業施設「ボス・イーゾ・フクオカ」では、1階