卓球の年間王者を決める「ＷＴＴファイナルズ」（１４日、香港）で男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング５位の張本智和（トヨタ自動車）が、同４位のモーレゴード（スウェーデン）を４―２で撃破し、悲願の初優勝を果たした。第１ゲームを先取した張本だが、モーレゴードも粘りを見せて一進一退の攻防となり、第４ゲームを終えて２―２と両者譲らぬ展開に。それでも勢いのある張本は要所でポイントを重ね、そこから２セ