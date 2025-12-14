14日午後11時26分頃、能登半島沖を震源とするマグニチュード4.9の地震が発生し、石川県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要14日午後11時26分頃、石川県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は能登半島沖(北緯37.1度、東経136.6度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町