気象台は、午後11時30分に、大雪警報をえりも町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・えりも町に発表 14日23:30時点日高地方では、15日未明まで暴風や高波に、15日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□なだれ注意報15日にかけて注意■苫小牧市□なだれ注意報15日にかけて注意■登別市□なだれ注意報15日にかけて注意■伊達市伊達□なだれ注意報15日にかけて注意■