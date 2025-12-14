１４日午後１１時２６分頃、能登半島沖を震源とする地震があり、石川県志賀町で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・９と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度３石川県七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町