気象庁によりますと、14日午後11時26分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、志賀町。震度3を観測したのは、七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町となっています。震源地は能登半島沖。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。