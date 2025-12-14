倖田來未のデビュー25周年を記念して東京・大阪で開催されたアリーナツアー＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞が、14日（日）大阪城ホールにて大盛況のうちに幕を閉じた。カウントダウンとともにエアリアルに乗った倖田が、上半身シースルーのメタリックな衣装で「CUBE」から登場。ダイナミックなエアリアルパフォーマンスで、一瞬にして会場のボルテージを引き上げた。オープニングに続き「POP DIVA」のイント