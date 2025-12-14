THE FRANK VOXが、本日12月14日になんばHatchでワンマンライブを開催した。まず本公演が、グループ初のライブBlu-ray『必死のパッチ！なんばハッチ！〜叶えたります！大阪城ホール〜 @なんばHatch』として2026年2月22日にリリースされることが決定。さらに来年5月にはニューアルバム『VOX LETTER 2』の発売が決定し、同作を引っ提げた全国ワンマンツアー＜VOX LETTER TOUR 2026〜あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便〜＞を