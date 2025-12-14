◆スピードスケート▽Ｗ杯第４戦最終日（１４日、ノルウェー・ハーマル）女子５００メートルが行われ、吉田雪乃（寿広）が３７秒６５で今季初優勝を挙げた。Ｗ杯通算３勝目。今季はこれまで３位に２度入っており、３度目の表彰台に上った。来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪で初の代表入りが確実となった。日本スケート連盟はＷ杯の年内４大会で好成績の選手について、全日本選手権（２６〜２８日、長野市エムウェーブ）
