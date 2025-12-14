14日午後11時26分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、石川県の志賀町です。【各地の震度詳細】■震度4□石川県志賀町■震度3□石川県七尾市輪島市羽咋市中能登町■震度2□