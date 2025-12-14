気象台は、午後11時17分に、大雪警報を富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表 14日23:17時点上川地方では、15日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報15日にかけて注意■士別市□大雪警報積雪15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最