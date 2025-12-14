【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、米国が断念を求める北大西洋条約機構（NATO）加盟について、NATOに代わる形で欧米の「安全の保証」が得られれば、加盟を断念する用意があるとの考えを記者団に示した。