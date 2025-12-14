アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は14日、フランスのバルディゼールで男子回転第3戦が行われ、1回目を終えて、小山陽平（ベネフィット・ワン）は51秒81の44位、相原史郎（小泉）は途中棄権で、ともに30位までによる2回目に進めなかった。ティモン・ハウガン（ノルウェー）が合計タイム1分37秒89で今季初勝利、通算5勝目を挙げた。ロイク・メイヤール（スイス）が2位、ヘンリク・クリストフェシェン（ノルウェー）が3位に