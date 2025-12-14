◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節埼玉46―0BL東京（2025年12月14日東京・味の素スタジアム）昨季4位の埼玉が、2連覇王者のBL東京を46―0（前半33―0）で破り、開幕戦を白星で飾った。埼玉は前半7分、SO山沢拓也（31）のペナルティーゴール（PG）で先制。同14分には敵陣ゴール前ラインアウトのチャンスからモールで押し込んでHO坂手淳史主将（32）がトライを決めた。さらに同21分、SO山沢のPGで追加点。同23分に