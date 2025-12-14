レースでは少頭数の最後方から脚をためる形で進め、直線勝負に懸ける競馬。虎視眈々と末脚を温存し、勝負どころでは一気に進出した。大外から勢いよく脚を伸ばし、ロマンチックウォリアーの後方まで押し上げる場面も見せるなど、見どころ十分の内容。直線での切れ味はもう一段欲しかったものの、最後まで脚色は鈍らず、しぶとく伸びて5着でゴールした。5着ローシャムパークC.ルメール騎手「良い競馬はできました。残念だったの