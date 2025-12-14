直線ではロマンチックウォリアーを目標に懸命に追い上げたが、最後まで並びかけるところまでは至らなかった。初の海外遠征ながら持てる力は十分に発揮しており、ゴール前では1馬身3/4差まで詰め寄る健闘。勝ち馬には一歩及ばなかったものの、簡単には差が詰まらない相手に対して最後まで食い下がり、G1馬としての能力は示した。2着ベラジオオペラ上村洋行調教師「少し出負け気味のスタートでしたが、二の脚でいい位置は取れま