毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。12月14日（日）は、ゲストに橋本将生（timelesz)、矢作兼（おぎやばぎ）、石田ニコルを迎えて、「スイカゲーム ぷらねっと」を先行プレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】timelesz橋本将生「クリスマスの予定は？」有吉にサプライズプレゼントも！