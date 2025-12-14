前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選挙は12月14日、投開票が行われ、前職の田久保真紀氏(55)の落選が確実となりました。 田久保氏は2025年5月に行われた市長選で現職を破り、初当選を果たしましたが、自らの学歴詐称疑惑に端を発し、2025年10月に伊東市議会から2度目の不信任決議を受けて失職しました。 その後、今回の出直し選に立候補。戦略的なまちづくりをスローガンに掲げ、新たな産業の創出や老朽化したインフラの再