前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選挙は12月14日、投開票が行われ、新人の杉本憲也氏(43)が初めての当選を確実にしました。 杉本氏は伊東市出身の43歳、元JAふじ伊豆職員、伊東市議を2期の途中まで6年間務めました。選挙戦では、伊東市議としての経験や行政書士としての法律知識を生かし、実現可能な政策を打ち出すとアピール。 また、経済対策として給食費無償化の継続や学生の通学費支援など、子育て世代の負担軽減に取