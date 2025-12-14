「会社の部下」を名乗る相手の女性は本気っぽいですね…。夫婦仲は冷めていたとはいえ、離婚なんてまったく考えていなかった妻。不倫相手からの挑発にどう応戦していくのでしょうか!?【まんが】私がサレ妻を卒業するまで(ウーマンエキサイト編集部)